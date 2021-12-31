НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан".

С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса.

Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных".

В целом закон направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение её объёмов.