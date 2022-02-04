Токаев подписал указ о назначении главы Нацбанка

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Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Ранее его кандидатура была одобрена депутатами сената.
Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество аудиторских мероприятий с финансовыми нарушениями - 70 (43,5%) от общего количества проверок", - отметили в комитете.
В судебные органы направлено семь исковых заявлений, из них четыре - об обеспечении возмещения сумм нарушений, из которых все удовлетворены; три - о признании договора недействительным, из которых один иск удовлетворен и еще два находятся на рассмотрении. Составлено 659 административных протоколов на общую сумму 28,2 млн тенге, взыскано 27,9 млн (99%). В правоохранительные органы направлено 16 материалов на сумму 1 106,1 млн тенге, из них пять материалов направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Президент страны ставит большие задачи перед органами внутренних дел и Национальной гвардией. Январские события показали, что от нас в первую очередь требуется оперативность действий, четкость взаимодействия между министерствами внутренних дел и обороны. Уверен, что генерал-майор Актанов приложит все усилия для выполнения задач по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", - сказал глава ведомства.
В период протестных акций преступными элементами совершено 2 нападения на объекты государственного значения, это - Международный аэропорт города Алматы и Линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта", - сообщил заместитель начальника ДП на транспорте.
Прежде всего выражаю соболезнования родным и близким полицейских, которые погибли, защищая город от нападения террористов. От своего имени благодарю за исполнение профессионального долга во время трагических январских событий. Несмотря на смертельную угрозу, вы проявили отвагу и героизм в борьбе с преступниками. Именно полиция является гарантом безопасности населения, защитником общества, его стабильности и интересов. Со своей стороны мы примем меры для дальнейшего совершенствования правоохранительных органов города и повышения доверия жителей на основе тщательного анализа деятельности полиции", - сказал аким.
На сегодня оказана помощь семьям погибших полицейских, продолжаются работы по восстановлению и ремонту поврежденных зданий. Уверен, что вместе мы будем доблестно стоять на страже города. Мы доверяем вам самое дорогое - здоровье и жизни жителей Алматы", - подчеркнул Досаев.
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