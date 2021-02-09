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Токаев подписал указ о призыве граждан РК на срочную воинскую службу

08.02.2021 9397
Токаев подписал указ о призыве граждан РК на срочную воинскую службу
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июле и сентябре - декабре 2021 года", передает Kazakhstan Today.
 

Уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июле и сентябре - декабре 2021 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июле и сентябре - декабре 2021 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в документе.

 
Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июле и сентябре - декабре 2021 года через соответствующие местные органы военного управления.
 
Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан поручено организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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