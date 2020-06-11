Токаев подписал закон, позволяющий проводить некоторые суды без вызова сторон

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в ГПО по внедрению современных форматов работы судов, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек". Текст закона публикуется в печати, - сообщила пресс-служба Акорды.

Принятые изменения позволят внедрить современные электронные услуги и повысить доверие населения к судебной системе. Документ направлен на развитие примирительных процедур, цифровизацию гражданского процесса, оптимизацию процессуальных действий, которые заключаются в рассмотрении судом несложных вопросов без вызова сторон, сокращении избыточных процессуальных действий и судебных актов.

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