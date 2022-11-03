Токаев подписал закон "Об амнистии"

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "Об амнистии", сообщила пресс-служба Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, в конце октября депутаты сената парламента РК приняли закон "Об амнистии". Он предусматривает прекращение уголовных дел в отношении ряда участников январских событий.
Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.
Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.
Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - вполовину.
Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц - трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.
Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Напомним, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых: на этапе досудебного расследования - 383 подозреваемых по 391 уголовному делу; в производстве суда - 102 подозреваемых по 36 делам.