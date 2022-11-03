Токаев подписал закон "Об амнистии"

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "Об амнистии", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "Об амнистии", сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, в конце октября депутаты сената парламента РК приняли закон "Об амнистии". Он предусматривает прекращение уголовных дел в отношении ряда участников январских событий.

Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - вполовину.

Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц - трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.