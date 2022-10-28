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Парламент одобрил законопроект об амнистии некоторых участников январских беспорядков

27.10.2022, 10:23 2386
Парламент одобрил законопроект об амнистии некоторых участников январских беспорядков
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили проект закона "Об амнистии", который предусматривает прекращение уголовных дел в отношении ряда участников январских событий.

Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - вполовину.

Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц - трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых: на этапе досудебного расследования - 383 подозреваемых по 391 уголовному делу; в производстве суда - 102 подозреваемых по 36 делам.  


 

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Об ускоренной правовой помощи по уголовным делам договорился Казахстан с международными организациями

26.10.2022, 22:15 3916
Вена. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которая прошла в Вене.
 
В рамках сессии состоялись двусторонние встречи со статс-секретарем, заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым, постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ, ООН и других МО в Вене Рафаэлем Нягели и сотрудником по правовым вопросам Федерального управления юстиции департамента юстиции и полиции Швейцарии Барбарой Каммерманн.
 
Также казахстанская делегация провела переговоры с главой Бюро постоянного наблюдателя Интерпола при ООН в Вене Флориан Бакконье.
 
Участники обсудили проблемы ускоренного исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам. Каждая сторона поделились опытом по исполнению подобных запросов.
 
Достигнута устная договоренность о прямом взаимодействии структур по исполнению МСП с обменом контактных данных для дальнейшего сотрудничества.
 

В Казахстане права на земельные участки будут предоставлять в электронном формате

26.10.2022, 12:20 5326
В Казахстане права на земельные участки будут предоставлять в электронном формате
Фото: Depositphotos
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту, целью документа является автоматизация оказания государственных услуг в сфере земельных отношений.
 

В связи с чем предлагаемые проектом закона изменения и дополнения направлены на внедрение электронного формата предоставления прав на земельные участки и существенное сокращение взаимодействия субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих государственных услуг", - говорится в заключении.

 
В ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесен целый ряд поправок, направленный на реализацию цели законопроекта, информирует "Казправда".
 
Так, по законопроекту, внесенному правительством, предполагалось, что порядок предоставления земельных участков будет регламентирован двумя способами: путем прямого предоставления в электронном формате и путем проведения торгов.
 
Однако из-за отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, рабочей группой принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, которая будет отображать цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.
 

По остальным категориям земель и для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в заключении.

 
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях, что значительно сократит сроки рассмотрения соответствующих заявлений.
 
Кроме того, сокращается количество идентификационных документов на земельный участок (акт на землю) и на объект недвижимости (техпаспорт) в городских населенных пунктах путем их объединения в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости, форма которого будет утверждаться Министерством юстиции по согласованию с Министерством сельского хозяйства.
 
Одновременно конкретизированы нормы, регламентирующие порядок функционирования информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, которая будет содержать сведения государственных земельного и правового кадастров.
 
Также в законопроекте исключаются нормы по размещению в публичной кадастровой карте информации о базовых ставках платы за землю и кадастровой стоимости земельного участка, поправочных коэффициентах ввиду регламентации данных вопросов; по введению региональной геоинформационной системы, поскольку соответствующая информация будет размещаться в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости.
 
Вносится поправка, направленная на включение протокола по итогам торгов (аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка в перечень правоустанавливающих документов на землю. Это послужит основанием для заключения соответствующих договоров по использованию земельных участков без принятия решения акиматом. Предлагаются поправки, направленные на дальнейшее совершенствование порядка предоставления прав на земельный участок для целей строительства вне населенных пунктов. Так, в одну статью объединяются действующие нормы, регулирующие особенности предоставления земельных участков в зависимости от их запрашиваемого целевого назначения; исключается статья, регламентирующая порядок предоставления земельных участков, не связанных со строительством, как дублирующая нормы других статей Земельного кодекса.
 
Предусматривается отдельный порядок изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в рамках которого исключается процедура рассмотрения данного вопроса на земельной комиссии и уполномоченным органом по земельным отношениям. Таким образом, решения по изменению целевого назначения земельных участков на территории населенного пункта будут приниматься структурным подразделением акиматов, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, на основании градостроительных документов.
 
В реализацию внедрения электронного формата предоставления прав на землю уполномоченные органы наделяются полномочиями по утверждению порядка ведения публичной кадастровой карты, информационной системы единого государственного кадастра недвижимости и ее использования.
 
Структурные подразделения акиматов, осуществляющие функции в сфере архитектуры и градостроительства, наделяются полномочиями по рассмотрению заявлений и принятию решений на предоставление земельных участков в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения путем выдачи соответствующего заключения.
 

Минтруда РК будет пресекать дискриминацию по языковому и национальному признаку в трудовых отношениях

21.10.2022, 12:45 11666
Минтруда РК будет пресекать дискриминацию по языковому и национальному признаку в трудовых отношениях
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения будет обеспечивать соблюдение равных возможностей и толерантности в трудовых отношениях. Проект поправок в постановление правительства Казахстана "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА".
 
В положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предлагается внести дополнение, согласно которому ведомство будет контролировать обеспечение соблюдения принципов равных возможностей, толерантности и недопущения ущемления прав по социальному, рассовому, национальному и языковому признаку, а также предупреждение возникновения межэтнической и иной любой дискриминации в социально-трудовых отношениях.

Также МТСЗН обяжут проводить анализ и выявлять системные проблемы, поднимаемые заявителями.
 

Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста

21.10.2022, 10:03 12351
Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", информирует Акорда.
 
Данный закон открывает доступ для казахстанских экспертов к базе знаний Института глобального зеленого роста.
 
Документ позволяет создать модель экономического зеленого роста, ориентированного, в частности, на активизацию сотрудничества с международными организациями и международными институтами, работающими в данном направлении.
 

Парламент принял поправки в договор ЕАЭС по пенсионному обеспечению граждан России

20.10.2022, 11:25 14191
Парламент принял поправки в договор ЕАЭС по пенсионному обеспечению граждан России
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации".
 
Как рассказала на заседании палаты министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, протоколом предусмотрено внесение изменений в приложение 32 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, именуемое Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в ЕАЭС.
 
Инициатором данных изменений выступила российская сторона с целью приведения пункта 53 приложения 32 к договору о Союзе в соответствие с законодательством РФ в части:
 
- изменения срока выслуги, необходимого для получения пенсии за выслугу лет.
 

Так, в настоящее время согласно изменениям в российском законодательстве требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода", - пояснили в пресс-службе Минтруда РК.

 
- исключения дискриминации должностных лиц и сотрудников органов Союза - граждан РФ в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы Союза. К примеру, в настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и Суде Союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.
 

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации", - пояснила Дуйсенова.

 
При этом она отметила, что данный вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.
 

Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность

12.10.2022, 11:53 21851
Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность
Фото: pixabay.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан".
 
Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
 
В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов.
 
В этом же ряду законопроекты с изменениями и допополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".
 
Представляя законопроекты, депутат Екатерина Смышляева сообщила, что их целью является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.
 
Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.
 
Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.
 
Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.
 

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения", - пояснила депутат.

 
Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана" без рисков для финансовой системы Казахстана.
 

Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт - казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года", - акцентировала Екатерина Смышляева.

 
В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах, сообщает издание "Казправда".
 
Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование "черных" обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в "тени".
 

Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и согласно проекту будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему "серых" майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", - отметила депутат.

 
Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Они позволят переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.
 
Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.
 

Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и правительства", - добавила спикер.

 

Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане

11.10.2022, 18:28 26881
Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматы разных регионов Казахстана вернули в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
 

Антикорр начал 10 досудебных расследований в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков. Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции", - сообщает ведомство.

 
Так, в Астане, а также в Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".
 

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности", - сообщили в Антикоре.

 
В частности, акиматы Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева с 2019 по 2021 годы предоставили СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.
 
В свою очередь акимат Петропавловска предоставил 6 земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов. А в Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.
 
Предпринятые меры предотвратили вред, причиняемый интересам государства, подчеркнули в ведомстве.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане вернули государству незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге.
 
Также в Алматы вернули в госсобственность рынок "Барыс-4" и компанию "Алматы кала жарык", отвечающую за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.
 

Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

05.10.2022, 12:42 33036
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.
 
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.
 
Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.
 

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