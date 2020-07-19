Токаев подверг жесткой критике работу правительства и акимов по борьбе с коронавирусом

Акорда

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды.

Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.

Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена и виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы. Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.

Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте.

Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима.

Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику", - заявил президент.

По его мнению, и члены правительства, и акимы "попали в капкан самоуспокоения и самодовольства".

Касым-Жомарт Токаев указал, что, стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты.

Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Правительство доложило о формировании 2300 универсальных мобильных бригад. Однако в основном они обслуживают городских жителей. Нельзя оставлять села без внимания! Поручаю правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием", - подчеркнул президент.





Глава государства отметил, что увеличение уровня заболеваемости негативно скажется не только на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство правительство должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.

Президент подчеркнул, что любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.

В завершение глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.

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