Токаев поручил безотлагательно решить проблему обеспечения сел Павлодарской области питьевой водой

Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - На низкую обеспеченность сел Павлодарской области питьевой водой обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В регионе отмечается один из самых низких в стране показателей обеспеченности сёл питьевой водой. Мы понимаем, что в большинстве случаев это застарелая проблема. Ее нужно безотлагательно и системно решать. В 2018 году на развитие систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета была выделена сумма в 2,7 миллиарда тенге. Однако в регионе имеют место случаи неэффективного использования средств", - цитирует Токаева пресс-служба президента РК в Twitter.

Глава государства поручил правительству и акиму региона "обеспечить жесткий контроль за каждым выделяемым тенге".

Только так мы сможем своевременно и эффективно решить вопросы обеспечения людей водой", - подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание и на состояние экологии региона. По словам президента, из-за бесконтрольных выбросов предприятий в промышленных центрах страны складывается критическая экологическая ситуация.

Отдельный вопрос - дальнейшая диверсификация экономики. Большие надежды возлагаются на строительство второй очереди электролизного завода в Павлодаре. Однако уже второй год строительство завода затягивается. Правительству и акимату необходимо оперативно решить все проблемные вопросы и завершить проект в установленные сроки", - поручил глава государства.

Важными направлениями работы Токаев назвал молодежную политику и трудоустройство населения. Он поручил акиму области совместно с правительством РК реализовать весь комплекс мер по поддержке молодежи, предусмотренных Дорожной картой правительства в рамках Года молодежи.

За каждым экономическим показателем в первую очередь должно стоять благополучие простых людей. Это безусловный приоритет и главная цель в работе Правительства и каждого акима", - указал президент РК.

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