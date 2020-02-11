Токаев поручил генпрокурору обеспечить объективность следствия по событиям в Кордайском районе

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today.

"Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области", - сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц.





Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области, где 7 февраля произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.

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