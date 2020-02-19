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Токаев поручил главе "Казахтелекома" не допустить повышения стоимости услуг связи

18.02.2020, 19:24 5239
Токаев поручил главе "Казахтелекома" не допустить повышения стоимости услуг связи
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы АО "Казахтелеком" в 2019 году, а также о реализации концепции "Smart Sity" и проекта "Smart Aqkol", сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, Куанышбек Ескеев проинформировал президента о покупке "Казахтелекомом" акций компаний "Kcell" и "Tele2", мерах по интеграции их работы и реализации проекта мобильного сервиса.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельских школ и медицинских пунктов – доступом к сети Интернет. Кроме того, президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.
 

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