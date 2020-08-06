Токаев поручил Министерству иностранных дел обеспечить безопасность казахстанских граждан в Ливане

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел РК обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане, передает Kazakhstan Today.

В порту города Бейрут в Ливане произошли несколько мощных взрывов. Нанесен ущерб городской инфраструктуре, есть человеческие жертвы. По получению информации о взрыве наш президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане", - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В настоящее время на консульском учете в Ливане состоят 113 граждан Казахстана.

Наши дипломаты с ними на связи, среди них пострадавших не имеется. Как вы знаете, офису дипломатической миссии нанесен ущерб , он будет восстановлен. Наши сотрудники и члены их семей не пострадали", - сказал министр.

Он отметил, что в Ливане также находится миротворческий контингент ООН, в составе которого принимает участие 120 казахстанских воинов.

Сейчас как раз проходит процесс их ротации, и буквально позавчера наши казахстанские миротворцы прибыли на место. Они добрались до места дислокации в здравии и сохранности", - уточнил Тлеуберди.

Напомним, мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Одной из основных версий трагедии стал взрыв хранившихся в порту 2700 тонн аммиачной селитры, доставленной по морю и конфискованной в 2014 году. Детонацию вызвали сварочные работы. Предположения о воздушном ударе или диверсии оказались несостоятельными.

Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 78 человек. Более 4 тысяч получили ранения. Власти Ливана предупреждают: эти данные не окончательные. Многие люди считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов, сообщает агентство Вести.RU.

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