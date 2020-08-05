В результате взрыва в Бейруте пострадало здание дипмиссии РК, консул получил ранения

Бейрут. 4 августа. Kazakhstan Today - 4 августа, примерно в 18.00 по местному времени, в Бейруте, на базе морского порта, произошло несколько мощных взрывов, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным местных властей, в порту взорвался корабль с пиротехникой.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане.

Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.

Казахстанские дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана.

Как сообщает РИА Новости, в результате взрыва несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди. Десятки жителей города получили ранения. Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, в основном ранения осколочные.

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