Токаев поручил обеспечить своевременное выполнение всех работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

"Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о состоянии боеготовности Вооруженных сил Казахстана, а также о ходе восстановительных работ в городе Арыси. В частности, президенту было доложено о мерах по поиску и очищению территории от элементов боеприпасов, а также о восстановлении деятельности военного городка в Арыси. По словам министра обороны, к настоящему времени со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около трех тысяч тонн боеприпасов", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременное выполнение всех работ по ликвидации последствий взрывов и вывозу боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб.

Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящим армейским играм, часть этапов которых пройдет на территории Казахстана.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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