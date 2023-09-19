Токаев поручил оказать всестороннюю помощь производителям зерна

Поручение дано в связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов Казахстана

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна, - Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна, сообщает Акорда.





В пресс-службе президента уточнили, что данное поручение дано главой государства в связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны.





Напомним, дожди мешают уборке урожая в Казахстане. На 31 августа в Казахстане убрано 3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 22,3% от запланированного объема.





На фоне неутешительного прогноза погоды власти пообещали оказать поддержку аграриям страны.





В сенате призвали объявить чрезвычайную ситуацию в зерносеющих северных регионах страны.





В текущем году, проинформировал депутат Гауез Нурмухамбетов, в Костанайской области с началом уборочных работ сложились крайне неблагоприятные погодные условия. В августе по области выпало в 2,5 раза больше средней нормы. На 13 сентября осадки уже превысили месячную норму в 2 раза, выпало. На октябрь прогноз также неблагоприятный. Неблагоприятные погодные условия сложились также в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.





На текущий период в Костанайской области обмолочено чуть более 1 млн гектаров зерновых, или 24% от уборочной площади. Из-за чрезмерных осадков началось прорастание зерна в колосе. Зерновые в настоящее время проросли на площади 550 тысяч га, или 17% от неубранной части посевов.





В связи с затягиванием уборочных работ и недопущением массового прорастания зерна на посевах сельхозформирования вынуждены обмолачивать зерновые культуры, несмотря на повышенную влажность. В некоторых районах области имеются факты гибели урожая из-за града", - отметил депутат.





Продолжающееся ухудшение погодных условий осложняет уборку, снижается качество зерна, большие объемы будут отнесены к неклассному фуражному зерну. Ситуацию усугубляют и низкие цены на сельхозпродукцию, подчеркнул Нурмухамбетов.