Токаев поручил организовать работу по продвижению вакцины QazVac на рынки третьих стран

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать работу по продвижению отечественной вакцины QazVac на рынки третьих стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительство прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок", - поручил президент.

В ходе выступления глава государства высказался о необходимости расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Он поручил проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник Лайт" на отечественных фармплощадках.

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