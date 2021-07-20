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Токаев поручил организовать работу по продвижению вакцины QazVac на рынки третьих стран

19.07.2021 6751
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать работу по продвижению отечественной вакцины QazVac на рынки третьих стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительство прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок", - поручил президент.

 
В ходе выступления глава государства высказался о необходимости расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Он поручил проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник Лайт" на отечественных фармплощадках.
 

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