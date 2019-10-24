Система Orphus

Токаев поручил организовать в Казахстане обучение начинающих предпринимателей

23.10.2019, 18:22 6508
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, который рассказал главе государства о текущей деятельности и дальнейших планах Национальной палаты, а также конкретные предложения относительно развития национальной экономики, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая