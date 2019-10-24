Токаев поручил организовать в Казахстане обучение начинающих предпринимателей

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, который рассказал главе государства о текущей деятельности и дальнейших планах Национальной палаты, а также конкретные предложения относительно развития национальной экономики, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране, сообщает пресс-служба Акорды.





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