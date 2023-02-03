Токаев поручил организовать V Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне

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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщила пресс-служба - Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщила пресс-служба Акорды





Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.





В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.





Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.



