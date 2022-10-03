Фото: prosports.kz
АНКАРА. 2 ОКТЯБРЯ - Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников в Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Второе золото у наших спортсменов на четвертых Всемирных играх кочевников. На этот раз отличились кокпаристы, в финале они встретились со сборной Кыргызстана. 4:3, в нашу пользу", - сообщает Prosports.kz.
Первую медаль высшей пробы нашей сборной принес представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев. Все две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца.