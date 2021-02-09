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Токаев поручил провести качественный отбор кадров во вновь создаваемые административные суды

08.02.2021 6805
Токаев поручил провести качественный отбор кадров во вновь создаваемые административные суды
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Высшего Судебного совета Талгата Донакова, который отчитался о состоянии судейского корпуса страны и итогах деятельности Высшего судебного совета за 2020 год, передает Kazakhstan Today.
 
Донаков проинформировал президента о ходе реализации его поручений, которые были даны в послании народу Казахстана и на республиканском съезде судей. Кроме того, было доложено о внедрении современных HR и цифровых технологий, которые применяются в работе Высшего судебного совета для улучшения качества отбора судей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В завершение встречи глава государства поручил Талгату Донакову продолжить внедрение новых технологий в работу совета, а также провести качественный отбор судейских кадров во вновь создаваемые административные суды.

 

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