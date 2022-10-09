Токаев поручил ускорить строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

Фото: Генпрокуратура РК

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Вопросы криминогенной обстановки и меры по профилактике правонарушений обсудили сегодня на совещании в Генеральной прокуратуре представители Совета безопасности, канцелярии премьер-министра, руководства правоохранительных и специальных государственных органов, а также местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.





На совещании уполномоченным правоохранительным и специальным государственным органам поручено решительно пресекать действия, направленные на разжигание межнациональной розни", - сообщается на сайте Генпрокуратуры .





Также была озвучена статистика по криминогенной обстановке в стране.

В надзорном органе отметили, что в настоящее время ситуация стабильная, наблюдается незначительный рост преступности - на 1,8% (с 125 180 случаев до 127 480).

В ее структуре основная масса приходится на имущественные преступления, которые увеличились за счет краж (на 9,2%, с 43 195 до 47 163) и мошенничеств (на 4,6%, с 31 925 до 33 387). При этом сократились корыстно-насильственные преступления, такие как грабежи (на 1,4%, с 1941 до 1913), разбои (на 24%, со 174 до 133) и хулиганства (на 9,3%, с 2025 до 1836)", - отметили в Генпрокуратуре.





Также стало значительно меньше преступлений против половой неприкосновенности детей, их количество сократилось на 21,3%, с 792 до 623, и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2%, с 727 до 675). На 45% уменьшилось количество дел о создании и руководстве финансовыми пирамидами, а также дел об интернет-мошенничестве (на 5%).

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто для выманивания обманом денег у населения они представляются сотрудниками банковских и силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц", - отметили в ведомстве.

В этой связи на совещании обсуждались мероприятия по противодействию интернет-мошенничествам, технические и законодательные аспекты блокирования телефонных соединений, совершаемых с использованием подменных абонентских номеров.









Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.

Кроме того, под эгидой прокуратуры запускается акция "Заң керуені".

Цель акции - разъяснение законов, оказание оперативной правовой помощи населению на месте, повышение уровня правовой культуры и защищенности граждан, объединение усилий гражданского общества и правоохранительных и государственных органов в укреплении безопасности и правопорядка", - пояснили в Генпрокуратуре.









Напомним, ранее глава ведомства Жандос Умиралиев попросил казахстанцев не разжигать межнациональную рознь в соцсетях.



