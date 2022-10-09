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Токаев поручил ускорить строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

08.10.2022, 15:15 13271
Токаев поручил ускорить строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Фото: Акорда
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова об исполнении поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.
 
Санжар Жаркешов также проинформировал президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли.

Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года, сообщает Акорда.
 
❗️Глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.
 

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Токаев поставил ряд задач перед постпредом Казахстана при ООН

08.10.2022, 13:39 15326
Токаев поставил ряд задач перед постпредом Казахстана при ООН
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при Организациии Объединенных Наций Акана Рахметуллина.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего укрепления сотрудничества с ООН.

Президент поставил перед Рахметуллиным ряд конкретных задач, направленных на продолжение активной работы по всем актуальным вопросам повестки дня ООН и выработку новых долгосрочных подходов к взаимодействию с этой универсальной организацией, сообщает Акорда.
 

В Генпрокуратуре создана служба по возврату незаконно выведенного капитала

08.10.2022, 11:12 18236
В Генпрокуратуре создана служба по возврату незаконно выведенного капитала
Фото: gov.kz
АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - Указом президента Республики Казахстан от 3 октября 2022 года в Генеральной прокуратуре образована служба международно-правового сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Служба организована в рамках реализации поручений президента по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявлению монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, в целях координации усилий всех государственных органов в данном направлении.
 

Данные изменения в структуре Генеральной прокуратуры позволят пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату выведенных активов", - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

 
Ключевые задачи созданной службы - выработка и реализация системных мер по выявлению условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, и демонополизации товарных рынков, а также репатриации незаконных активов из-за рубежа.

Напомним, за три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.
 

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец

07.10.2022, 17:35 30376
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец
Фото: Telegram/БОРТ№1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с кортежем главы государства возле Константиновского дворца опубликовал телеграм-канал "Борт№1".
 
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
 

Решительно пресекать действия по разжиганию межнациональной розни поручили в Генпрокуратуре

07.10.2022, 14:00 34671
Решительно пресекать действия по разжиганию межнациональной розни поручили в Генпрокуратуре
Фото: Генпрокуратура РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Вопросы криминогенной обстановки и меры по профилактике правонарушений обсудили сегодня на совещании в Генеральной прокуратуре представители Совета безопасности, канцелярии премьер-министра, руководства правоохранительных и специальных государственных органов, а также местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На совещании уполномоченным правоохранительным и специальным государственным органам поручено решительно пресекать действия, направленные на разжигание межнациональной розни", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.


Также была озвучена статистика по криминогенной обстановке в стране.
 
В надзорном органе отметили, что в настоящее время ситуация стабильная, наблюдается незначительный рост преступности - на 1,8% (с 125 180 случаев до 127 480).
 

В ее структуре основная масса приходится на имущественные преступления, которые увеличились за счет краж (на 9,2%, с 43 195 до 47 163) и мошенничеств (на 4,6%, с 31 925 до 33 387). При этом сократились корыстно-насильственные преступления, такие как грабежи (на 1,4%, с 1941 до 1913), разбои (на 24%, со 174 до 133) и хулиганства (на 9,3%, с 2025 до 1836)", - отметили в Генпрокуратуре.


 
Также стало значительно меньше преступлений против половой неприкосновенности детей, их количество сократилось на 21,3%, с 792 до 623, и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2%, с 727 до 675). На 45% уменьшилось количество дел о создании и руководстве финансовыми пирамидами, а также дел об интернет-мошенничестве (на 5%).
 

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто для выманивания обманом денег у населения они представляются сотрудниками банковских и силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц", - отметили в ведомстве.

 
В этой связи на совещании обсуждались мероприятия по противодействию интернет-мошенничествам, технические и законодательные аспекты блокирования телефонных соединений, совершаемых с использованием подменных абонентских номеров.


Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.
 
Кроме того, под эгидой прокуратуры запускается акция "Заң керуені".
 

Цель акции - разъяснение законов, оказание оперативной правовой помощи населению на месте, повышение уровня правовой культуры и защищенности граждан, объединение усилий гражданского общества и правоохранительных и государственных органов в укреплении безопасности и правопорядка", - пояснили в Генпрокуратуре.



Напомним, ранее глава ведомства Жандос Умиралиев попросил казахстанцев не разжигать межнациональную рознь в соцсетях.

 

Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

07.10.2022, 11:02 39016
Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея
Фото: Gov.kz
СЕМЕЙ. 7 ОКТЯБРЯ - Нурбол Нурсагатов, ранее занимавший пост замакима Абайской области, назначен акимом Семея, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нурбол Нурсагатов родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова.
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя управления строительства акимата Нур-Султана.
 
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Также работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы, управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане.
 
С июля 2022 года - заместитель акима области Абай.
 

Токаев примет участие в саммите СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ

07.10.2022, 10:00 40626
Токаев примет участие в саммите СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ
Фото: Акорда
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Акорда представила анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
 
12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
 
14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 
15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
 

Учения ОДКБ: обсуждены вопросы материально-технического и медицинского обеспечения

06.10.2022, 20:52 51386
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 6 ОКТЯБРЯ - В рамках учений ОДКБ состоялись научно-практические конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Военные руководители и ученые обсудили вопросы развития системы материально-технического и медицинского обеспечения в ходе применения Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Международные научно-практические конференции состоялись в ходе проведения учений на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области. В них приняли участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель министра обороны РК генерал-майор Мухамеджан Таласов, представители научных организаций, высших военных и гражданских учебных заведений Казахстана и стран ОДКБ.
 
Организаторами мероприятий по обмену опытом в сфере научных разработок и практического применения войск выступили управление начальника тыла Вооруженных сил и Военный научно-исследовательский центр Национального университета обороны Казахстана.
 

Подобные научные форумы позволяют выработать действенные меры для успешного развития системы МТО, улучшения повседневной деятельности подразделений, направленной на оснащение войск всеми видами материальных средств, а также медицинского обеспечения", – отметил генерал-майор Мухамеджан Таласов.

 
В ходе конференций рассмотрены вопросы организации деятельности группировки материально-технического обеспечения в условиях современных вооруженных конфликтов с учетом их динамичности, применения сторонами новых видов вооружения, необходимости своевременного снабжения войск материальными средствами для ведения боевых действий.
 
Специалисты в области военной медицины обменялись опытом работы в миротворческих операциях. Заместитель начальника Алматинского военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Абдували Палтушев рассказал о деятельности сводного медицинского отряда специального назначения в Ливане. Его российский коллега подполковник медицинской службы Максим Токмаков поделился опытом организации медицинского обеспечения в ходе выполнения задач миротворческим контингентом Российской Федерации.
 
Также обсуждена практика применения телемедицинских технологий в миротворческих операциях, организации медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 

Токаев назначил замминистра МВД

06.10.2022, 18:18 49146
Токаев назначил замминистра МВД
Фото: gov.kz
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович родился 20 ноября 1962 года в поселке Осакаровка Карагандинской области.
 
В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер", в 1993 году - Академию МВД Российской Федерации по специальности "юрист".
 
Карьеру начал с должности старшего инструктора политчасти УВД Темиртау.
 
  • С 1987 по 1988 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области;
  • С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области;
  • С 1990 по 1993 годы - слушатель Академии МВД Российской Федерации;
  • С 1993 по 1997 годы - заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района Караганды;
  • С 1997 по 1998 годы - начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области;
  • С 1998 по 2005 годы - начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области;
  • С 2005 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Карагандинской области;
  • С 2009 по 2011 годы - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
  • С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
  • С 18.04.2019 года по февраль 2020 года - начальник штаба департамента МВД Республики Казахстан;
  • С февраля 2020 года занимал должность руководителя аппарата МВД Республики Казахстан.
 

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