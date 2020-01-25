Токаев поручил в разово обеспечить временную регистрацию автомобилей из ЕАЭС

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных казахстанцами из ЕАЭС для личного пользования, передает Kazakhstan Today.

Правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей , ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

При этом глава государства подчеркнул, что до 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие.

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