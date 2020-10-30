Токаев поручил в течение трех лет поднять зарплату полицейским на 30%

Акорда

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил в качестве одной из основных задач всестороннюю поддержку сотрудников правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Президент констатировал низкий уровень заработной платы в системе МВД, сохраняющийся на протяжении многих лет. В этой связи он сообщил о своем поручении правительству в течение трех лет повысить заработную плату полицейским на 30%.

Президент также напомнил, что ежегодно на жилищную компенсацию стражам порядка выделяется свыше 15 миллиардов тенге.

С 1 января следующего года на данные цели дополнительно будет направлено еще 10 миллиардов тенге, таким образом, этой мерой поддержки будут охвачены сотрудники дежурных частей, караульных служб, специализированных охранных организаций, ведомственных учебных заведений и системы уголовного исполнения, в общей сложности более 8 тысяч человек", - сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев также особо отметил значимость работы полицейских в ходе пандемии COVID-2019, которая стала серьезным экзаменом для всей системы государственного управления.

В это непростое время государство будет поддерживать всех, кто противостоит пандемии. По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 6,6 миллиарда тенге. Еще 11,5 миллиарда предусмотрено до конца года", - сказал президент.

Резюмируя свое выступление, глава государства заявил о необходимости полного выполнения всех перечисленных задач и выразил уверенность, что МВД с честью выполнит эту работу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства