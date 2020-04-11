Токаев поручил в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт

На время карантина мы требуем от граждан находиться дома. Понимаю, изоляция дается нелегко, такого в нашей жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует. Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку", - заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки.
Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч.
В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер", - отметил президент.
Токаев добавил, что это также касается полицейских, военнослужащих, сотрудников государственных органов "первой линии". Следует побеспокоиться и о безопасности волонтеров, которые выполняют полезную работу.
Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна, мы ничего не скрываем, в оперативном режиме публикуем все данные, тесно взаимодействуем с международными организациями. В предстоящий период необходимо существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно в первую очередь для здоровья наших граждан. Коронавирус, хоть и тяжелая болезнь, против которой нет пока универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима при своевременной диагностике и при помощи существующих медицинских препаратов. Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму", - сказал глава государства.
По его словам, по окончании острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам.
Думаю, все герои антивирусной битвы - медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры - достойны отдельного монумента в нашей стране", - сказал Токаев.
Также президент РК напомнил о работе по поддержке граждан, оставшихся без дохода.
Им назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге на период ЧП. За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 миллиона граждан, абсолютное большинство из них в электронном виде. В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать "на ходу" после моего персонального вмешательства. Разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную эффективность. Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты ЕСП (единого социального платежа). Поэтому правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства", - заявил Токаев.
Он отметил, что вопрос получения платежных карт является одним из самых острых.
Неготовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей! Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт", - поручил президент.
Он отметил, что граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения.
Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию", - сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, на заседании Токаев поручил продлить режим ЧП до конца апреля.
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