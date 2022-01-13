Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

Фото: www.akorda.kz

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, сообщает пресс-служба Акорды

Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.

Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.