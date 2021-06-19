Токаев посетил городскую поликлинику в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил городскую поликлинику №103 Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием для оказания первичной и консультативно-диагностической помощи. В поликлинике функционируют аппараты рентгенографии, маммографии, флюорографии, ЛОР-комбайн, УЗИ экспертного класса и другие, что позволяет выявлять различные заболевания на ранних стадиях и оказывать качественную медицинскую помощь.", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Президент вручил коллективу медицинского центра сертификат на получение машины скорой помощи.

Аким Алтай Кульгинов доложил Токаеву, что в столице первичную медико-санитарную помощь оказывают 36 организаций, из них 16 - государственных, 20 - частных.

На сегодня в Нур-Султане более 180 тысяч человек получили 1 компонент вакцины. Полностью завершили курс вакцинации свыше 128 тысяч граждан. Идет активная вакцинация в трудовых коллективах. Для выработки коллективного иммунитета планируется вакцинировать более 650 тысяч человек, или 60% горожан. В организациях ПМСП количество прививочных пунктов увеличено до 100, еще 8 пунктов действуют в торгово-развлекательных центрах", - проинформировали в пресс-службе президента.





Ранее глава государства принял участие в открытии мемориала "Алтын журек" , возведенного в знак признательности медицинским работникам страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом.

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