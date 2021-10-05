Токаев посетил новые дома для сотрудников НИИ в Гвардейском

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан подписал закон "О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ратифицировать Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенный в Москве 20 июля 2018 года", - говорится в документе, сообщает пресс-служба Акорды.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии. Как сообщает пресс-служба Акорды, президент поздравил Фумио Кишиду по случаю его избрания на пост, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Желаю, чтобы ваши благородные дела и начинания, направленные на дальнейшее процветание Японии и повышение авторитета страны в мировом сообществе, всегда были успешными. Подтверждаю готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и стремление поднять расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией на более высокие рубежи", - говорится в поздравительной телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Фумио Кишиде неиссякаемой энергии, удачи на ответственном посту, а дружественному японскому народу - благополучия.
Фото: Акорда
ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима региона Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов и перспективах развития Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бердибек Сапарбаев проинформировал президента об исполнении поручений, озвученных в послании "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает пресс-служба Акорды.
По итогам восьми месяцев по базовым отраслям экономики обеспечена положительная динамика, рост наблюдается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле, связи, также увеличились налоговые поступления, заработная плата.
За отчетный период введено в эксплуатацию 372,9 тысячи квадратных метров жилья, привлечено 232,6 миллиарда тенге инвестиций.
В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,5 триллиона тенге. Главе государства было доложено, что в этом году будет реализован 31 проект на 171 миллиарда тенге, за восемь месяцев запущено 13 проектов на 78,2 миллиарда тенге.
Как сообщил аким, на реализацию проекта "От поля до прилавка" направлен 1 миллиард тенге. В регионе работает 31 социальный павильон, планируется открыть еще 12.
Президент Казахстана, заслушав отчет, обозначил приоритеты развития региона.
Ваш доклад принят. В целом регион интенсивно развивается. Есть рост, есть и нерешенные вопросы. Ваши предложения будут рассмотрены, я возьму на личный контроль их положительное решение. Планирую в начале следующего года посетить регион и обсудить конкретные вопросы. Что касается производства вакцины, то Казахстан благодаря Жамбылской области вошел в число ведущих стран мира. Я признателен вам за проделанную работу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, рабочая поездка Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления
с деятельностью Биофармацевтического завода по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Также глава государства посетил
новые дома для сотрудников НИИ в Гвардейском.