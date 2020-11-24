Токаев посетил ряд спортивных объектов Караганды

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства посетил теннисный центр и центр настольного тенниса Караганды, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана ознакомился с работой нового теннисного центра Караганды, который позволяет организовать тренировочный процесс для 650 детей. Инфраструктура объекта отвечает лучшим мировым стандартам и включает 11 кортов, из которых 7 крытых, залы общей и специальной физической подготовки", - сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что техническое оснащение центра позволит проводить международные и республиканские теннисные турниры уровня ATP/WTA Challenger, в которых принимают участие игроки из топ-100 мирового уровня, а также повышать профессиональное мастерство казахстанских спортсменов.

Я хотел бы поздравить с вводом в действие этого важного для города объекта. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы развивать массовый спорт. Этот дворец даст возможность всем детям учиться большому теннису и поддерживать свое здоровье. Здесь очень функционально и удобно. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность президенту Федерации тенниса Булату Жамитовичу Утемуратову", - сказал глава государства.

На территории центра общей площадью 7,8 тыс. квадратных метров предусмотрены конференц-зал и 2 кафетерия, имеется гостиничный комплекс.

Вокруг теннисного центра была благоустроена и озеленена территория площадью 1,5 гектара. Федерацией тенниса Казахстана для строительства объекта были привлечены частные инвестиции в 2,4 млрд тенге.

Методическое сопровождение и операционное управление деятельностью центра будет осуществлять Федерация тенниса Казахстана.

Президент также осмотрел Центр настольного тенниса. Новый спортивный объект имеет основной игровой зал на 18 столов, тренировочный зал на 9 теннисных столов, медицинский и массажные кабинеты, тренажерный зал, административные помещения, судейские и тренерские комнаты, конференц-зал и VIP-ложу.

Введение в эксплуатацию современного центра настольного тенниса даст возможность проведения качественного учебно-тренировочного процесса, а также соревнований республиканского и международного уровня, что позволит поднять уровень мастерства казахстанских спортсменов. Ежедневно здесь смогут заниматься настольным теннисом 400 человек.

Глава государства отметил важность развития массового спорта и увеличения охвата населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также выразил уверенность, что центр будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, развитию и популяризации настольного тенниса в регионе.

Хороший дворец, все условия созданы. Здесь можно не только тренироваться, но и проводить международные соревнования. Я хотел бы выразить благодарность президенту федерации настольного тенниса Данияру Абулгазину, акиму Карагандинской области Женису Касымбеку, вашему тренеру, тренеру сборной Казахстана Эльмире Алиевой. Желаю детям новых побед. Полагаю, что в будущем обязательно добьетесь побед. Чем больше тренируетесь, тем больше успехов", - обратился президент к юным спортсменам.

Отмечается, что финансирование строительства центра на сумму 1 млрд 950 млн тенге осуществила Федерация настольного тенниса Республики Казахстан.

В текущем году в Карагандинской области планируется ввести в эксплуатацию 85 спортивных объектов.





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