Токаев посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей в Жезказгане

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей "Оркен" в Жезказгане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учебное заведение с казахским языком обучения построено в 2020 году и рассчитано на 900 мест. В школе-интернате дают профессионально-ориентированное и профильное образование по естественно-математическому направлению.
Наука и образование очень важны. Как говорится, сильный победит одного, ученый - тысячу. Знание - это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Если ты достаточно образован, то обязательно преодолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными гражданами нашего государства. Будущее нашей страны в ваших руках", - подчеркнул президент, обращаясь к школьникам.
В ходе посещения главе государства доложили об исполнении его поручений по обеспечению качественного образования в Карагандинской области.
В 499 школах региона обучаются порядка 206 тысяч учащихся, из них 21 318 первоклассников. Для решения проблемы дефицита учебных мест на 2022-2025 годы запланировано строительство шестнадцати школ, в том числе трех - за счет государственно-частного партнерства, а также одной частной школы",- сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе модернизации сельских школ. В этом году в регионе отремонтировано 166 школ, до 2025 года планируется модернизировать еще 299.