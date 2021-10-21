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Токаев посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей в Жезказгане

20.10.2021, 15:21 30862
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей "Оркен" в Жезказгане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учебное заведение с казахским языком обучения построено в 2020 году и рассчитано на 900 мест. В школе-интернате дают профессионально-ориентированное и профильное образование по естественно-математическому направлению. 
 

Наука и образование очень важны. Как говорится, сильный победит одного, ученый - тысячу. Знание - это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Если ты достаточно образован, то обязательно преодолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными гражданами нашего государства. Будущее нашей страны в ваших руках", - подчеркнул президент, обращаясь к школьникам.

 
В ходе посещения главе государства доложили об исполнении его поручений по обеспечению качественного образования в Карагандинской области.
 

В 499 школах региона обучаются порядка 206 тысяч учащихся, из них 21 318 первоклассников. Для решения проблемы дефицита учебных мест на 2022-2025 годы запланировано строительство шестнадцати школ, в том числе трех - за счет государственно-частного партнерства, а также одной частной школы",- сообщает пресс-служба Акорды.

 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе модернизации сельских школ. В этом году в регионе отремонтировано 166 школ, до 2025 года планируется модернизировать еще 299.
 
 

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Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона

20.10.2021, 19:47 45658
Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту были представлены ценные экспонаты и современные технологические решения, использованные в комплексе, включающем мавзолей Жошы хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный городок и гостиницу, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства обратил внимание на то, что сакральный исторический объект всегда должен быть в центре внимания ученых.
 

В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой Орде с участием известных зарубежных и отечественных ученых", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

 
Аким области Женис Касымбек доложил о туристическом потенциале региона и представил президенту план развития курортных территорий и историко-культурных комплексов. План предусматривает укрепление потенциала Улытауского, Каркаралинского районов и города Балхаш в сфере туризма, а также развитие сервисной и туристической инфраструктуры.
 

Мамин и Мишустин обсудили борьбу с КВИ и двустороннее сотрудничество

20.10.2021, 19:16 50410
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в России и Казахстане, сообщает пресс-служба правительства РФ.
 
Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях.
 
Главы правительств затронули также тематику взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.
 

В МОН РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на школьников

20.10.2021, 18:56 56242
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на казахстанских школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что и родители, и школы должны научить детей отличать полезную информацию от отрицательной. Сериал не рекомендован для просмотра лицами, не достигшими 18 лет, сообщает пресс-служба МОН РК. 
 

Это сериал не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому родители и школы должны обратить внимание на этот факт. Детская психика только формируется, и любая поглощаемая информация должна контролироваться как дома - родителями, так и в школах - педагогами. В рамках воспитательных функций мы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание на ограничение, которое имеет данный фильм", - отметила Шолпан Каринова. 

 
Также она сообщила, что с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору "Глобальная компетенция". Он направлен на развитие у детей критического мышления, эмоционального интеллекта. Учащихся будут обучать правильно подходить к выбору информации. 
 

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