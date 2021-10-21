Токаев прибыл в Карагандинскую область

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на казахстанских школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что и родители, и школы должны научить детей отличать полезную информацию от отрицательной. Сериал не рекомендован для просмотра лицами, не достигшими 18 лет, сообщает пресс-служба МОН РК.

Это сериал не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому родители и школы должны обратить внимание на этот факт. Детская психика только формируется, и любая поглощаемая информация должна контролироваться как дома - родителями, так и в школах - педагогами. В рамках воспитательных функций мы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание на ограничение, которое имеет данный фильм", - отметила Шолпан Каринова.

Также она сообщила, что с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору "Глобальная компетенция". Он направлен на развитие у детей критического мышления, эмоционального интеллекта. Учащихся будут обучать правильно подходить к выбору информации.