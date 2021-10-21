Токаев прибыл в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Жезказгане глава государства даст официальный старт работе Жайремской полиметаллической обогатительной фабрики, а также ознакомится с планами компании "Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Кроме того, президент планирует посетить специализированную школу-интернат для одаренных детей "Оркен" и историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытауском районе.