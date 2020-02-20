Токаев поставил задачу о принятии мер для поддержки казахстанских массмедиа

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Даурен Абаев доложил президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание эффективному проведению Года волонтера, созданию действенных институтов поддержки добровольцев.

Глава государства отметил большую значимость вовлечения гражданского общества в реализацию концепции "слышащего государства" и развитие инструментов "открытого правительства".

Также, по информации пресс-службы, президентом была поставлена задача в среднесрочной перспективе обеспечить принятие конкретных мер, направленных на поддержку казахстанских массмедиа.

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