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Токаев поставил задачу о принятии мер для поддержки казахстанских массмедиа

19.02.2020, 15:33 7453
Токаев поставил задачу о принятии мер для поддержки казахстанских массмедиа
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи Даурен Абаев доложил президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание эффективному проведению Года волонтера, созданию действенных институтов поддержки добровольцев.
 
Глава государства отметил большую значимость вовлечения гражданского общества в реализацию концепции "слышащего государства" и развитие инструментов "открытого правительства".
 
Также, по информации пресс-службы, президентом была поставлена задача в среднесрочной перспективе обеспечить принятие конкретных мер, направленных на поддержку казахстанских массмедиа.
 

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