Токаев пояснил суть введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, передает Kazakhstan Today.

По словам президента Казахстана, цель этой новости - обеспечить социальную справедливость. Такая система используется в ряде стран.

Касым-Жомарт Токаев считает, что люди, зарабатывающие 250-300 тысяч тенге в месяц, должны платить подоходный налог по ставке 7%. То есть он будет ниже текущей 10% ставки. Текущий уровень 10% будет сохранен для тех, кто зарабатывает от 300 тысяч до 1,5-2 миллионов тенге в месяц. Президент считает, что процентная ставка должна быть повышена для граждан, зарабатывающих более 25 миллионов тенге в год. Ставка определяется правительственной комиссией. В то же время глава государства считает, что верхний предел ставки налога на доходы физических лиц не должен превышать 15%", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.





Как сообщалось ранее, на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода.

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