Президент РК предложил ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода, передает Kazakhstan Today.

Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет", - сказал президент РК на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Он отметил, что основная цель - вывести из "тени" наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте.

В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан. Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы. Следует также пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта. Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности", - сообщил Токаев.





Глава государства сообщил, что более 40% получаетелей пособия по потере дохода в режиме ЧП впервые оплатили ЕСП.





Условием получения новой социальной выплаты была уплата ЕСП. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие ЕСП. Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в экономику. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли "в тень", остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания правительства и акимов. В рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем Правительству следует максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия", - сказал Токаев.

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