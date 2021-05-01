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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Инициированный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым этот замечательный праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия", - сказал глава государства.

Он отметил, что за годы независимости основополагающий принцип "единство в многообразии" превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода.

Наш народ един в своем стремлении построить справедливое, прогрессивное, процветающее государство. Благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду мы преодолеем все сложности и достигнем поставленных целей. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания!", - сказал Токаев.





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