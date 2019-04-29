Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева поздравил соотечественников с праздником Пасхи, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю православных христиан со светлым праздником Пасхи! Этот день наполняет сердца верующих теплом и радостью, обращает к высоким духовным ценностям и нравственным идеалам, вдохновляет на благие дела. Пасхальные традиции напоминают нам о святости семейного очага, милосердии, любви к ближнему, сострадании друг к другу", - отметил Токаев в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.

Глава государства добавил, что "благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в нашей стране сохраняются мир и согласие, взаимоуважение всех этносов и конфессий".

Казахстанцы едины в своих устремлениях к процветанию и развитию. Пусть праздник Воскресения Христова станет вестником благополучия, исполнения добрых начинаний!" - говорится также в поздравлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства