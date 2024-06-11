10.06.2024, 12:00 41236
Токаев поздравил португальцев с национальным праздником
Президент пожелал дружественному португальскому народу благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником - Днем Португалии, сообщает пресс-служба Акорды.
Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу - благополучия.
Ранее Токаев поздравил народ Швеции с Национальным днем королевства.
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10.06.2024, 20:33 22731
Президент Казахстана подписал закон об органической продукции
Уточнены и дополнены основные положения закона
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О производстве и обороте органической продукции", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.
В рамках закона расширены требования, предъявляемые к производителям органической продукции, в соответствии с которыми они будут обязаны исключить применение генетически модифицированных объектов, веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, а также методов производства продукции растениеводства без использования почвы.
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции".
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
10.06.2024, 20:00 24276
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски
Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции и Министерство транспорта проведут совместный внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба Антикора.
10 июня председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали и министр транспорта Марат Карабаев на совместном совещании обсудили проблемные вопросы и задачи, которые необходимо решить в ходе анализа.
За последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, осуждено - 38. Сумма ущерба составила 8,8 млрд тенге.
В основном преступления связаны с фактами взяточничества, хищений, а также злоупотреблениями должностными полномочиями.
Низкое качество дорожных работ связано с системными коррупционными рисками на всех этапах строительства: при подготовке проектно-сметной документации, отборе поставщика, осуществлении технадзора, контроле за ходом строительства" -отметил Асхат Жумагали.
Он добавил, что будут изучены процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. По результатам анализа ожидается исключение коррупционных рисков и пресечение фактов коррупции на всех этапах строительства дорог.
10.06.2024, 17:02 30366
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Багдат Мусин назначен председателем правления крупнейшей телекоммуникационной компании Казахстана "Казахтелеком", сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
Решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин", - проинформировали в пресс-службе.
Багдат Мусин родился в 1983 году в городе Экибастузе. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правовед".
Занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции РК, Министерстве связи и информации РК, Генеральной прокуратуре, был советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям. Последние несколько лет работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Напомним, в конце апреля Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Позже отставку Мусина прокомментировали в Минцифры.
10.06.2024, 16:08 33181
Терроризм, информбезопасность, наркотики и оружие - Токаев обозначил основные вызовы и угрозы странам ОДКБ
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов обсудили вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана, информирует Акорда.
Как отметил глава государства, ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.
Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности.
Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективного безопасности ОДКБ.
Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной Сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны.
Ранее секретари совбезов ОДКБ обсудили совместное противодействие угрозам странам договора.
10.06.2024, 13:32 37281
Нарушения при ремонте автомобильных дорог выявили в Алматы
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения при ремонте автомобильных дорог выявили прокуроры Алматы.
Проведена проверка в деятельности управления городского планирования и урбанистики города Алматы в части соблюдения законодательства о государственных закупках и дорожном движении при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог", - сообщили в прокуратуре.
Проверка показала, что поставщики применяли необоснованные расценки при строительстве и капитальном ремонте дорог, а также экономили на поставках асфальта.
Поставщиков обязали вернуть 754 млн тенге бюджетных средств.
Ранее эксперт Петр Кодаш заявил в интервью журналисту Kazakhstan Today, что каждый казахстанец имеет право требовать от властей надлежащее качество автомобильных дорог.
Если у кого-то появляются претензии, необходимо обратиться с жалобой напрямую в местный акимат. Для эффективности и быстроты реагирования разработан электронный сервис eOtinish. Если в удовлетворении жалобы отказали или оставили без рассмотрения, нужно обращаться с иском в суд", - пояснил эксперт.
10.06.2024, 10:49 42496
Куанышбек Есекеев назначен советником президента Казахстана
Фото: Казахтелеком
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Куанышбек Есекеев назначен советником президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Есекеев Куанышбек родился 10 июня 1975 года в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1995).
Он ранее занимал должность председателя правления АО "Казахтелеком". С 2007 по 2010 год занимал должность председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.
08.06.2024, 16:11 108771
В Астане состоялась торжественная церемония принесения военной присяги
В творческий взвод призван сын солиста группы "Нұрлан мен Мұрат"
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония принесения военной присяги солдатами, призванными весной в творческий взвод Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Осваивая основы военного дела под руководством опытных специалистов военнослужащие будут также развиваться в своих направлениях, внося вклад в укрепление имиджа казахстанской армии.
Со знаменательным событием молодых воинов поздравил начальник Национального военно-патриотического центра заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.
В этом году в творческий взвод призван сын солиста группы "Нұрлан мен Мұрат", исполнителя популярных песен "Лейла", "Шашыұзынқыз" и "Жаулапалды махаббат" Нурлана Амирова - Султан Булекбай.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились видео, на которых заснято, как задерживают и принудительно доставляют молодых людей в местные органы военного управления.
В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания", - пояснили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что в соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел.
При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии - направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", - добавили в МО РК.
08.06.2024, 11:27 103101
Автомобильные КПП на границе с Китаем не будут работать 10 июня
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться 10 июня не будет в связи с празднованием "Лодок-драконов" в КНР, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
По информации ведомства, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.
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