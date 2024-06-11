Токаев поздравил португальцев с национальным праздником

Фото: Акорда

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О производстве и обороте органической продукции", сообщает пресс-служба Акорды.





Закон направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.





В рамках закона расширены требования, предъявляемые к производителям органической продукции, в соответствии с которыми они будут обязаны исключить применение генетически модифицированных объектов, веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, а также методов производства продукции растениеводства без использования почвы.





Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции".





Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".