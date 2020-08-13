Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 , передает Kazakhstan Today.

Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", - написал президент Казахстана.

Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.

Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - информировал глава государства.

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