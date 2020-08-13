Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19

Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", - написал президент Казахстана.
Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.
Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - информировал глава государства.
Как сообщалось ранее, Казахстан совместно с Россией будет производить вакцину от коронавируса.
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