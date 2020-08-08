Казахстан планирует производить вакцину от коронавируса совместно с Россией

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Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Казахстан совместно с Россией будет производить вакцину от коронавируса. Об этом доложил председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

Ахметжан Есимов доложил Токаеву о деятельности "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Так, он рассказал о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.

Кроме того, руководитель фонда сообщил, что в марте текущего года фонд профинансировал приобретение 6 миллионов защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам.

Есимов также проинформировал президента о взаимодействии фонда с Министерством здравоохранения, в рамках которого за счет финансовых средств компании было закуплено 100 машин скорой помощи, 1000 кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов "Авифавир".

Глава государства также был проинформирован о том, что по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева фондом будет профинансировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы была рассмотрена текущая ситуация в компаниях фонда. Ахметжан Есимов сообщил, что в текущем году правительству будут выплачены дивиденды в размере 120 млрд тенге, что в десять раз больше, чем в 2017 годом. Ранее "Самрук-Казына" досрочно направил более 50 млрд тенге в Национальный фонд.

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