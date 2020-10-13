Токаев поздравил Рахмона с победой на выборах

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан и отметил, что итоги голосования вновь подтвердили высокое доверие и всенародную поддержку его стратегического курса", - сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие отношений крепкой дружбы и стратегического партнерства между нашими странами.

Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями многогранное казахско-таджикское сотрудничество достигнет новых высот в интересах двух братских народов.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы по всему спектру двусторонней повестки дня. Для укрепления стратегического партнерства и придания практического импульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить с официальным визитом Казахстан в любое для него удобное время", - добавили в пресс-службе.

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