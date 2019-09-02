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Токаев поздравил школьников и студентов с Днем знаний

01.09.2019, 12:02 11746
Токаев поздравил школьников и студентов с Днем знаний
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил школьников и студентов с Днем знаний, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю всех с Днем знаний! Пусть новый учебный год принесет школьникам и студентам массу открытий. Новые знания и навыки в цифровую эпоху - ключ к будущему успеху нового поколения. Педагогам желаю больших успехов в их благородной работе", - написал глава государства в Twitter.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане линейки для школьников пройдут в воскресенье, 1 сентября. 2 сентября, в понедельник, в школах уже начнутся занятия.
 

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