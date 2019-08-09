В Казахстане школьные линейки пройдут в воскресенье, 1 сентября

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Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане линейки для школьников пройдут в воскресенье, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, 2 сентября, в понедельник, в школах уже начнутся занятия.

Как сообщалось ранее, согласно пункту 1 статьи 31 закона РК от 27 июля 2007 года "Об образовании", на обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет . Данная норма вступила в действие с 1 января 2019 года.





Кроме того, приказом министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года №564, пункт 9, определено, что организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, независимо от уровня подготовки.













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