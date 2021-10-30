Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции - Днем Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил, что сегодня Турция достигла больших успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии, а благодаря своей активности и настойчивости в решении региональных и глобальных вопросов заняла достойное место на мировой арене, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его политической деятельности, направленной на воплощение мечты о мощной и сильной Турции.
Уверен, что многоплановое стратегическое партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке между Казахстаном и Турцией, продолжится и будет динамично развиваться на благо наших братских народов. Я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время на 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств для продолжения конструктивного и содержательного двустороннего диалога и обсуждения перспектив вывода нашего сотрудничества на новый уровень. Пользуясь случаем, желаю вам неиссякаемой энергии и новых свершений в вашей ответственной деятельности, а братскому турецкому народу - процветания и благополучия", - говорится в телеграмме.