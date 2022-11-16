Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Алматы, сообщает пресс-служба президента "БОРТ№1".
Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность", - сказал президент, обращаясь к алматинцам.
Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание", - заверил президент.
Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие - это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого", - сказал президент.
Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам. Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями», - высказался Токаев.
Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране. Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - добавил глава государства.
В этой работе предстоит использовать большие данные. Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. Идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам", - рассказал он.
Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково в целом мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города", - убежден он.
Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил Токаев.
Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон", - заявил он.
Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы", - добавил Токаев.
Начиная с мая по октябрь 2022 года в город Балхаш субсидируются авиамаршруты из столицы и Алматы с частотой 14 рейсов в неделю. Так, в летний период авиарейсы выполнялись авиакомпанией "Южное небо", - сообщили в ведомстве.
Так, с 2024 года планируется открытие маршрутов из городов Шымкента, Туркестана и Жезказгана в город Балхаш. Также будут субсидированы рейсы из Астаны и Алматы", - отметили в МИИР.
Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом", - проинформировали в Акорде.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?