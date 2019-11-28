Токаев прибыл в Бишкек

Бишкек. 27 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.
В международном аэропорту "Манас" в Бишкеке главу Казахстана встретил президент КР Сооронбай Жээнбеков, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда двусторонних документов. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы", - уточнил он.
Кроме того, глава государства совместно с президентом Кыргызстана посетит Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова.
Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заключил Берик Уали.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства