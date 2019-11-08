Токаев прибыл в Омск

Омск. 7 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Омск, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Омск (Россия). Президент примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

В рамках форума запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подписание ряда документов.

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