Токаев прибыл в СКО

Фото: Facebook/Берик Уали

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в СКО. Президент посетит промышленные предприятия во время визита", - сообщил Уали.

Токаев также ознакомится с процессом уборочной кампании в регионе.

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