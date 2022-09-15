Токаев: принцип многообразия и единства является для нас основополагающим

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Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип многообразия и единства является для нас основополагающим", - сказал президент, приветствуя участников съезда.
По его словам, в настоящее время в Казахстана в гармонии согласии живут представители более 100 этносов. Свободно действуют около четырех тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.
Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Проведение Съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего Съезда", - сказал президент.
В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.