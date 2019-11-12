Токаев принял верительные грамоты послов пяти государств

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, передает Kazakhstan Today.

Верительные грамоты президенту Казахстана вручили послы Королевства Нидерланды - Андрей Карстенс, Венгрии - Антал Хейзер, Греческой Республики - Адам Георгиос Адамидис, Арабской Республики Египет - Манал Ехия Эль Шиннави, Государства Катар - Абдулазиз бен Султан Джасем Маджид Аль-Румейхи, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической службы в Казахстане и пожелал успехов в их благородной миссии.

В ходе церемонии глава государства также провел краткую беседу с иностранными дипломатами.

Обращаясь к послу Нидерландов, президент отметил, что его страна является одним из основных партнеров Казахстана в Европе.

"У нашей страны весьма хорошие отношения с нефтяной компанией "Шелл" и другими крупными компаниями. Я думаю, что это сотрудничество продолжится и в будущем. Мы высоко ценим стремление Нидерландов к тесному взаимодействию с Казахстаном. Ваша страна имеет огромный инвестиционный потенциал", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с Анталом Хейзером президент заметил, что Казахстан рассматривает Венгрию в качестве основного партнера в Центральной Европе и важного партнера по линии Европейского союза. Он приветствовал решение венгерского правительства по открытию офиса Тюркского совета в Будапеште, назвав его воплощением исторической справедливости.

"Между нами укрепляются гуманитарные связи. Что касается экономики, мы взяли очень хороший темп, правительства наших стран проявляют искреннее стремление быть вместе", - сказал глава государства.

В беседе с послом Греции Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие сотрудничества с его страной имеет большое значение для Казахстана.

"Мы весьма заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с Грецией, и я надеюсь, что в качестве посла вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие связей между народами наших стран", - добавил президент.

Принимая руководителя египетской дипломатической миссии, глава государства напомнил о продуктивном визите президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Казахстан в 2016 году и передал ему наилучшие пожелания.

"Наши страны достигли больших позитивных результатов в двустороннем направлении. Позиции наших государств также схожи по многим вопросам международной повестки дня", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Мы приветствуем решение Qatar Airways по запуску авиасообщения между Нур-Султаном и Дохой. Правительство Казахстана и я в качестве главы государства будем предпринимать все необходимые усилия для укрепления отношений с Катаром", - заверил Касым-Жомарт Токаев.

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