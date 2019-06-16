Система Orphus

Токаев пожелал эмиру Катара успешного проведения чемпионата мира по футболу

15.06.2019, 14:16 6292
Душанбе. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Душанбе, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи глава государства отметил, что Казахстан высоко оценивает сотрудничество и намерен укреплять двусторонние связи с Катаром, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Очень рад этой встрече. Мы имеем широкие возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Нам хорошо известно об инвестиционном потенциале Катара. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия наших государств, в том числе формировании необходимых механизмов для привлечения инвестиций из Катара", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь эмир Катара вновь поздравил главу государства с избранием на пост президента Республики Казахстан и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимоотношений между странами.
 

Мы намерены инвестировать в вашу страну. Казахстан в этом также заинтересован. Я думаю, что в случае создания совместной технической комиссии по укреплению нашего сотрудничества, это позитивно повлияет на взаимоотношения между двумя странами", - подчеркнул Тамим бен Хамад Аль Тани.

 
По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономическое партнерство. Президент Казахстана также пожелал эмиру Катара успешного проведения Чемпионата мира по футболу.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая