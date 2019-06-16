Токаев пожелал эмиру Катара успешного проведения чемпионата мира по футболу

Душанбе. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Душанбе, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства отметил, что Казахстан высоко оценивает сотрудничество и намерен укреплять двусторонние связи с Катаром, сообщила пресс-служба Акорды.

Очень рад этой встрече. Мы имеем широкие возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Нам хорошо известно об инвестиционном потенциале Катара. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия наших государств, в том числе формировании необходимых механизмов для привлечения инвестиций из Катара", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь эмир Катара вновь поздравил главу государства с избранием на пост президента Республики Казахстан и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимоотношений между странами.

Мы намерены инвестировать в вашу страну. Казахстан в этом также заинтересован. Я думаю, что в случае создания совместной технической комиссии по укреплению нашего сотрудничества, это позитивно повлияет на взаимоотношения между двумя странами", - подчеркнул Тамим бен Хамад Аль Тани.

По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономическое партнерство. Президент Казахстана также пожелал эмиру Катара успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

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