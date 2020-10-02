Токаев принял верительные грамоты у глав дипломатических миссий

Акорда

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда иностранных государств, передает Kazakhstan Today.

Верительные грамоты главе государства вручили посол Республики Беларусь Павел Утюпин, посол Финляндской Республики Сойли Макелайнен-Буханист, посол Австрийской Республики Вилли Кемпель, посол Венгрии Михай Матяш Галошфаи", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы с главами дипломатических миссий Касым-Жомарт Токаев отметил, что со всеми четырьмя государствами Казахстан имеет прекрасные отношения и высокий уровень взаимодействия в различных сферах. В связи с этим президент высказал уверенность в том, что эффективное сотрудничество получит свое развитие.

Вы представляете четыре европейских государства. Отношениям с Европой отведено особое место в концепции внешней политики нашей страны. Европа играет очень важную роль в Казахстане с точки зрения политического и экономического присутствия, привлечения инвестиций. Я думаю, что данное сотрудничество получит продолжение. Нам предстоит придать дополнительный импульс сотрудничеству между Казахстаном и вашими странами", - сказал глава государства.

Президент также указал на то, что в связи с пандемией коронавируса наши государства переживают достаточно сложный период.

В нынешней ситуации нам необходимо продвигать новую повестку, которая затронет как двусторонние отношения, так и глобальное измерение. Я надеюсь, что в этой сфере мы будем тесно взаимодействовать ради преодоления трудностей и последствий пандемии COVID-19", - отметил Токаев.

Президент сообщил, что в ежегодном послании народу Казахстана он затронул вопросы модернизации страны и демократизации общественной жизни, и призвал дипломатов уделить соответствующее внимание укреплению связей в данной сфере.

Я надеюсь, что вы будете помогать как правительству нашей страны, так и правительствам ваших государств с тем, чтобы укреплять взаимопонимание. Это крайне важно в современном мире. Проблема заключается в том, что отсутствие такого взаимопонимания между многими государствами ведет к росту напряженности в международных отношениях", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также передал слова приветствия и наилучшие пожелания своим коллегам - главам государств и правительств Беларуси, Финляндии, Австрии и Венгрии.

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