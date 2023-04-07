06.04.2023, 14:43 49141
Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает пресс-служба главы государства.
Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.
В завершение президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.
Ранее спецпредставитель президента Франции вручила Токаеву послание Макрона.
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07.04.2023, 13:02 12876
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Фото: telegram/Almaty_akimdigi
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят незаконно построенную летнюю террасу кафе-бара на проспекте Назарбаева.
Собственник ТОО "Bars Holding" без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда. 28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы. Решением суда исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме", - сообщили в акимате Алматы.
Сегодня в присутствии судебных исполнителей начался снос объекта.
Ранее сообщалось, что в Алматы снесут ряд торговых точек и кафе. Так, в городе по просьбам жителей выкупят территорию кафе для расширения школы № 29. Кроме того, в Алматы снесут строящийся с нарушениями административный центр. Ранее в центре города по решению суда снесли летнюю террасу кафе Lova Kitchen. При ее строительстве была захвачена часть тротуара на территории госфонда.
07.04.2023, 12:24 12076
Президент поручил Касымбеку как можно скорее завершить строительство объектов водоснабжения столицы
Аким столицы отчитался о социально-экономическом развитии Астаны
Фото: Акорда
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана заслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму Астаны ряд поручений по дальнейшему развитию города, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.
Президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.
Ранее сообщалось, что в Астане ослабят напор воды из-за дефицита мощностей.
07.04.2023, 10:08 18091
Казахстан будет сотрудничать с Базельским институтом управления по вопросам возврата активов
Входящий в состав института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Как рассказали в ведомстве, входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран.
Подписано соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.
Эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям:
1) анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов;
2) юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа;
3) проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон по возврату государству незаконно выведенных активов.
07.04.2023, 09:35 21331
Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Асет Магауов, занимавший с апреля 2019 года пост вице-министра энергетики РК, освобожден от должности.
Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики РК", - говорится в сообщении правительства.
А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном валютном фонде и Азиатском банке развития.
Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО "Тенгизмунайгаз", ЗАО "ННК "Казахойл", АО "НК "Транспорт нефти и газа", АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Тенгизшевройл", АО "Мангистаумунайгаз".
2008-2010 годы - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК;
2010-2011 годы - вице-министр нефти и газа РК;
2016-2017 годы - вице-министр энергетики РК;
С декабря 2017 года занимал должность генерального директора ассоциации KAZENERGY;
С апреля 2019 года - вице-министр энергетики РК.
Как сообщалось ранее, 4 апреля указом главы государства Алмасадам Саткалиев назначен министром энергетики Республики Казахстан.
07.04.2023, 09:28 21946
В правительстве обсудили возврат важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность
Заседание комиссии по демонополизации экономики состоялось в правительстве
Фото: primeminister.kz
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.
Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна", - сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.
06.04.2023, 20:48 44416
В Астане состоялась выставка Kazakhstan Security Systems 2023
Ежегодно мероприятие посещают более 2500 специалистов отрасли
Фото: пресс-служба Антитеррористического центра РК
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на площадке МВЦ "EXPO" прошла 9-я Международная выставка и конференция по безопасности Kazakhstan Security Systems 2023. В ней приняли участие более 74 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Франции, Германии, Великобритании, США, Японии, Чехии, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
В фокусе выставки по-прежнему остаются самые востребованные тематики рынка систем безопасности: современные технологии и новинки оборудования, представленные отечественными и зарубежными производителями и поставщиками.
Вниманию участников были представлены такие направления, как национальная безопасность и антитеррор, кибербезопасность, система контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдение, противопожарная защита.
Ежегодно мероприятие посещают более 2500 специалистов отрасли.
Свои новинки презентовали такие компании, как Sergek Group, Logitex-Market, Intellicene, TerraLink. Директор казахстанского офиса компании Hikvision Аскар Карибжанов отметил, что компания предлагает комплексные системы, в том числе касательно антитеррористической защиты.
Они включают в себя защиту периметра на базе тепловизионных систем, на базе СКУД-систем, контроль-доступа, антитаранной системы, системы мониторинга и предупреждения. Также у нас есть сервера, которые анализируют поведение людей, конфликтные ситуации. Благодаря их использованию можно оперативно реагировать на ту или иную ситуацию или же заранее предвидеть потенциальные угрозы", - сказал Аскар Карибжанов.
06.04.2023, 20:33 45631
В регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 апреля проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает пресс-служба Минэнерго.
В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.
Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.
В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:
- региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
- при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.
Напомним, в Алматы в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива.
4 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал, почему власти страны приняли решение поднять цены на топливо. Повышение цен на топливо, по словам главы кабмина, - вынужденная мера.
Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".
06.04.2023, 18:17 54846
Руководство "Балхаш Су" показало свою некомпетентность - аким Карагандинской области
В ходе рабочей поездки в Балхаш Ермаганбет Булекпаев поручил рассмотреть соответствие руководителя "Балхаш Су" занимаемой должности в связи с аварией
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Балхаш. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил рассмотреть соответствие руководителя "Балхаш Су" занимаемой должности в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на двое суток без воды, сообщает пресс-служба областного акимата.
В ходе рабочей поездки в Балхаш аким поручил провести служебное расследование, выяснить причины случившегося и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось.
Ситуацию с водоснабжением он обсудил на встрече с депутатами городского маслихата.
Считаю, что руководство "Балхаш Су" показало свою некомпетентность. Выяснилось, задвижка все это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть соответствие руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование", - сказал Булекпаев.
Он также обратил внимание на проблему с устаревшим оборудованием коммунальщиков и его нехватку.
В настоящее время, по данным акимата города, аварийно-восстановительные работы на водопроводе завершены.
В 13.20 6 апреля запущена система водоснабжения от Токырау. Во избежание гидравлического удара в системе водоснабжения города подача по магистральным и внутриквартальным сетям будет запущена поэтапно под низким давлением. Система водоснабжения города будет наполняться водой в течение дня", - сообщается на странице акимата в Instagram.
Напомним, жители Балхаша остались без воды почти на трое суток. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 мм стала лопнувшая задвижка.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
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