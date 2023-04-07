Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств   

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан

Фото: Акорда

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает пресс-служба главы государства.





Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.









Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.









Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.





В завершение президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.



